Vierfach Weltkriegsbombenverdacht: Evakuierung in Dortmund gestartet

Am Samstag ist eine aufwendige Evakuierung angelaufen. Die Verdachtsstellen liegen in der Nähe von 2 Krankenhäusern. Patienten werden mit Krankenwagen in andere Kliniken verlegt.





„Es läuft alles wie am Schnürchen“, sagte eine Stadtsprecherin am Samstagvormittag. Die Klinikgebäude werden mit Schutzwänden aus Containern vor möglichen Bombensplittern und Druckwellen geschützt.Falls sich der Verdacht bestätigt, sollen die Bomben am Sonntag entschärft werden. Dazu müssen rund 14.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Ab dem Mittag wird dann auch der Bahnverkehr im Ruhrgebiet eingeschränkt.Der Fernverkehr wird großräumig umgeleitet. Regionalzüge wenden in größeren Bahnhöfen vor Dortmund oder nehmen ebenfalls Ausweichstrecken.

dpa