Eine weitere Person wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht, ihr Zustand gilt inzwischen als stabil, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa meldete. Der Vorfall ereignete sich in der Gemeinde Porcari unweit der Stadt Lucca.<BR \/><BR \/>Bei den Toten handelt es sich Medienberichten zufolge um den 48-jährigen Vater, die 43-jährige Mutter, den 22-jährigen Sohn und die 15-jährige Tochter.<BR \/><BR \/>Nach Angaben der Behörden wurden die Rettungskräfte am Mittwochabend alarmiert, nachdem Angehörige keinen Kontakt mehr zu der Familie herstellen konnten. Die Leichen wurden am Abend von Einsatzkräften entdeckt, der genaue Todeszeitpunkt muss jedoch noch geklärt werden. Auch drei Polizisten erlitten bei den Hilfsmaßnahmen leichte Vergiftungserscheinungen.<BR \/><BR \/>Immer wieder kommt es in der kalten Jahreszeit zu lebensgefährlichen Zwischenfällen wegen Kohlenmonoxid-Austritten. Eine solche Vergiftung kann im schlimmsten Fall sogar tödlich enden. Wie es überhaupt dazu kommen kann, hat uns Christian Auer, Hauptbrandinspektor bei der Bozner Berufsfeuerwehr, erklärt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kohlenmonoxid-toedliche-gefahr-aus-heizung-und-kamin" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr dazu.<\/a>