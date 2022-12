Vierte Frau nach Schießerei in Rom gestorben

Die Ärzte des Krankenhauses Sant'Andrea in Rom versuchten, das Leben der 50-jährigen Fabiana De Angelis mit einer Operation zu retten, nachdem sie in einer Bar von einem Pistolenschuss am Kopf getroffen worden war. Die Leitung des Krankenhauses gab aber kürzlich bekannt, dass De Angelis es nicht geschafft hat.Sie ist somit das vierte Opfer der Schießerei am Sonntag, bei der auch Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio und Nicoletta Golisano getötet wurden. Golisano war eine gute Freundin von Giorgia Meloni. Der Täter, Claudio Campiti (57), der am Sonntag die Bar stürmte und wild um sich schoss, wurde festgenommen und sitzt nun im Gefängnis in Rom. Ihm wird mehrfacher Mord vorgeworfen.