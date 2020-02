Vietnam lockert China-Flugverbot

Dagegen blieben die Flüge zum chinesischen Festland weiterhin ausgesetzt.





Vietnam hatte wegen der Virus-Epidemie am Samstag den Gesundheitsnotstand ausgerufen und zunächst alle Flüge zwischen Vietnam und China, einschließlich Taiwan, Hongkong und Macau gestrichen. Vietnam hat sieben Fälle des Virus bestätigt.Neuseeland und Australien haben indes Einreiseverbote für ihre Länder verhängt, die Einreise aus China soll demnach am Montag in Kraft treten.

apa/reuters