Vigiljoch: 60-jähriger Wanderer stürzt 150 Meter ab und verletzt sich schwer

Passiert ist der Unfall gegen 12 Uhr. Der Wanderer war in Richtung Eggerhöfe unterwegs, als er bei der Raffeinwand aus ungeklärter Ursache in die Tiefe stürzte. Dabei erlitt er ein schweres Polytrauma.Die Einsatzkräfte rückten sofort aus, versorgten den schwer verletzten Wanderer an der Unfallstelle und flogen ihn anschließend in das Krankenhaus von Bozen.Im Einsatz standen die Bergrettung Lana, der Notarzthubschrauber Pelikan 1 und die Finanzpolizei.