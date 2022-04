Villa von Putin-Propagandist am Comer See angezündet

In der Villa des Putin-freundlichen russischen TV-Moderators Wladimir Solowjew in Menaggio am Comer See ist ein Brand ausgebrochen. Das Luxusanwesen war von den italienischen Behörden im Rahmen der Wirtschaftssanktionen gegen russische Oligarchen beschlagnahmt worden. Das Feuer, das in den frühen Morgenstunden ausgebrochen war, wurde von der Feuerwehr sofort gelöscht, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtete.