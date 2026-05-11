Der Plan war ursprünglich ein anderer. 2022 hatte die Gemeinde Villanders das Siegerprojekt zum Planungswettbewerb zum Dorfzentrum mit Umbau und Erweiterung des Kulturhauses mit Kindergarten, Kita, Mensa, Schule, Bibliothek, dem Tourismusvereins-Büro, Vereinsräumen, Garage und Dorfplatz gekürt. <BR \/><BR \/>Der Entwurf sah die Erweiterung des Mehrzweckgebäudes in Form eines verlängerten Daches und eines Anbaus mit einem Innenhof gegen Norden vor. Mittlerweile hat sich die Gemeinde von diesem Konzept verabschiedet, da es bedingt hätte, dass das gesamte Kulturhaus hätte umgebaut werden müssen. „Die Kosten sind exorbitant explodiert“, begründet Bürgermeister Walter Baumgartner das neue Projekt, das mit einem ersten Bauschritt bereits umgesetzt wird.<BR \/><BR \/>„Zurzeit werden die Glaskuppeln des Archeoparcs entfernt“, berichtet Baumgartner. Die heutigen Eisensäulen werden durch „massive Betonsäulen“ ersetzt, darauf eine Betondecke gesetzt. Darauf wird – zu Gesamtkosten von 2,8 Millionen Euro – eine Parkgarage mit 40 Stellplätzen auf einer Ebene errichtet. Und darauf wiederum der neue Kindergarten. Damit die Realisierung ohne Unterbrechungen möglich ist, hat der Gemeinderat nun – einstimmig – das Projektleitdokument für den Kindergarten-Neubau genehmigt. Es definiert die Rahmenbedingungen, wo und wie der Bau erfolgen soll.<BR \/><BR \/>„Die Kindergartendirektion hat dazu bereits ein positives Gutachten abgegeben“, sagt Baumgartner. Als sehr positiv bezeichnet er, dass mit diesem Projekt der Kindergarten auf einer Ebene realisiert werden kann: mit vorgelagertem Garten und Spielplatz. Vorgesehen sind Gruppenräume und ein Bewegungsraum für zwei Sektionen, die bei Bedarf für drei adaptiert werden können. „Das Raumprogramm ist für maximal 76 Kinder ausgelegt“, erklärt Baumgartner. Die Baukosten seien mit 1,8 Millionen Euro veranschlagt, die Gesamtkosten mit 2,8 Millionen Euro.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-74698347_gallery" \/><BR \/><BR \/>Der Zugang über ein Stiegenhaus oder den Aufzug wird bereits mit der Garage mitrealisiert. Vom Dorfplatz aus liegt der Kindergarten im dritten Untergeschoss, beim Parken in der Parkgarage einen Stock höher. Weitere Aufstockungen für die Unterbringung von Kita, Mensa und Aula Magna sind vorgesehen.<BR \/><BR \/>Für den Kindergarten möchte die Gemeinde heuer die Planung und Ausschreibung abschließen und im nächsten Jahr – sollte eine Landesfinanzierung zugesagt werden – bauen. <BR \/><BR \/>In der selben Sitzung verpflichtete der Gemeinderat über den Nachtragshaushalt (Verwaltungsüberschuss) 200.000 Euro