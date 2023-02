Das Auto wurde erheblich beschädigt. - Foto: © FF Teis

Die Wehrleute kümmerten sich um die Aufräumarbeiten. - Foto: © FF Teis

Es war gegen 8.30 Uhr, als die Fahrerin mit ihrem Auto taleinwärts fuhr und bei Kilometer 1,5 am Taleingang ins Schleudern kam. Das Auto blieb seitlich auf der Straße liegen. Sofort rückten sämtliche Einsatzkräfte aus.Ersten Informationen zufolge konnte sich die Fahrerin selbstständig aus dem Auto befreien. Die Sanitäter des Weißen Kreuzes versorgten sie an der Unfallstelle und brachten sie anschließend in das Krankenhaus von Brixen.Für die Dauer des Einsatzes war die Straße gesperrt. Dies führte zu Verzögerungen im Verkehr. Die Freiwilligen Feuerwehren von Teis und St. Peter Villnöß kümmerten sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten. Die Carabinieri von Brixen ermittelten den Unfallhergang.