Foto: © FFW Villnöß

Foto: © FFW Villnöß

Warum der talauswärts fahrende Ford Focus kurz vor 22 Uhr ins Schleudern geriet, ist nicht klar: Möglicherweise kam das Fahrzeug an einen Randstein; in der Folge überschlug es sich mehrfach. Die Ermittlungen der Carabinieri werden Klarheit bringen.Passiert ist der Unfall in Pardell, in der Örtlichkeit Scheide. Die Hauptstraße hat dort eine Kurve. In dieser kam es zum Unglück.Die 2 Insassen aus Südtirol sollen sich ersten Informationen zufolge leicht verletzt haben.Im Einsatz waren die First Responder, die Freiwillige Feuerwehr St. Peter, die Carabinieri und das Weiße Kreuz Brixen.