Gegen 18.20 Uhr war ein ausländischer Lenker mit seinem Audi Q7 unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über den schweren Geländewagen verlor. Das Fahrzeug prallte gegen die am Straßenrand verlaufende Bergmauer.<BR \/><BR \/>An Bord des Wagens befanden sich zum Zeitpunkt des Aufpralls insgesamt drei Personen. Während der Fahrer den Zusammenstoß unverletzt überstand, zog sich einer der Insassen, ein 18-Jähriger, der in Pisa ansässig ist, mittelschwere Verletzungen zu.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384488_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Neben dem Weißen Kreuz Klausen wurde auch der Notarzthubschrauber Pelikan 2 alarmiert. Nach der Erstversorgung vor Ort flog die Crew den Verletzten zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Brixen.<BR \/><BR \/> Der zweite Beifahrer, ebenfalls 18-jährig, in Kampanien wohnhaft, der leichter verletzt wurde, wurde von den Sanitätern des Weißen Kreuzes für vorsorgliche Kontrolluntersuchungen ebenfalls nach Brixen gebracht.<BR \/><BR \/>Für die Sicherungs- und Aufräumarbeiten rückte die Freiwillige Feuerwehr Teis aus. Die Wehrleute banden ausgelaufene Betriebsmittel, leuchteten die Unfallstelle in der einbrechenden Dunkelheit aus und sorgten für die Bergung des stark beschädigten Fahrzeugs. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri von Villnöß haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.