Villnöß: Fast 100 gerissene Schafe

Bevor er am Tag der Autonomie das Naturparkhaus Puez-Geisler besuchte, ist Landeshauptmann Arno Kompatscher am Samstag mit den Villnösser Schafzüchtern zu einer Aussprache zusammengekommen. Das berichten die „Dolomiten“ am Montag.