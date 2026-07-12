Der Alarm ging um 12.31 Uhr bei den Rettungskräften ein. Laut ersten Informationen stürzte die 59-Jährige Südtirolerin im Gemeindegebiet von Villnöß aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Elektrofahrrad.<BR \/><BR \/>Die Erstversorgung vor Ort übernahmen die First Responder von St. Magdalena gemeinsam mit den Einsatzkräften des Weißen Kreuzes der Sektion Klausen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde zudem der Notarzthubschrauber Aiut Alpin angefordert.<BR \/><BR \/>Nach der medizinischen Stabilisierung am Unfallort wurde die schwerverletzte Frau in das Krankenhaus nach Bozen geflogen.