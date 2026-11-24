Die Feuerwehrleute verschafften sich über die Balkontür Zugang zur Wohnung. Dort fanden sie die etwa 70-Jährige leblos vor. Die Feuerwehr alarmierte umgehend den Hausarzt und das Weiße Kreuz. <BR \/><BR \/>Der Arzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Sie hatte seit rund zehn Jahren allein in St. Magdalena gelebt und stammte ursprünglich aus einer anderen italienischen Provinz. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri nahmen die Ermittlungen auf. Ein Fremdverschulden schließen die Behörden jedoch aus. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte die Frau eines natürlichen Todes gestorben sein.