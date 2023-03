Villnöß: Lieferwagen überschlagen – Fahrer verletzt

Der Lieferwagen blieb auf dem Dach liegen. - Foto: © FFW St. Peter Villnöß

Die Einsatzkräfte stellten den Wagen wieder auf. - Foto: © FFW St. Peter Villnöß

Es war gegen 3 Uhr, als sich der Lieferwagen auf der Villnößer Straße in der Nähe des Recyclinghofes überschlug. Ersten Informationen zufolge soll der Fahrer mit seinem Lieferwagen auf der Nebenstraße die Kontrolle verloren haben und auf die Hauptstraße gerollt sein.Sofort wurden sämtliche Einsatzkräfte zum Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich der Fahrer aber glücklicherweise schon selbst aus dem Unfallfahrzeug befreit.Das Weiße Kreuz versorgte den verletzten Fahrer an der Unfallstelle und brachte ihn anschließend in das Krankenhaus von Brixen. Anschließend stellten die Wehrleute zusammen mit dem Abschleppdienst den Wagen wieder auf.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Peter und St. Magdalena Villnöß, das Weiße Kreuz und die Behörden, die den genauen Unfallhergang ermitteln.