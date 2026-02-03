Gegen 12.30 Uhr wurde Alarm geschlagen: In der „Planatscher“ Kehre auf der Zanserstraße bei Villnöß gab es für einen Bus der Linie Nummer 330 kein Weiterkommen mehr: Er geriet ins Rutschen und blieb anschließend stecken.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1270113_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Glücklicherweise blieben die wenigen Fahrgäste an Bord allesamt unverletzt- auch am Linienbus entstand kein Schaden.<BR \/><BR \/>Mit der Unterstützung eines einheimischen Bauern und dessen Traktor bargen die Wehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr St. Magdalena Villnöß den Bus. Anschließend brachten sie am Bus Schneeketten an – nach rund einer Stunde konnte der Linienbus die Fahrt wieder aufnehmen.