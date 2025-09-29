Ein junger Mann aus Villnöß ist am heutigen Montag bei einem Autounfall kurz vor 13 Uhr leicht verletzt worden. Der Mann war ersten Informationen zufolge mit seinem Wagen zwischen Pardell und Fuchsloch gegen eine Leitplanke geprallt und von der Straße abgekommen. <BR \/><BR \/>In der Folge überschlug sich der Wagen und blieb in der Wiese unterhalb der Straße auf dem Dach liegen. Kurz darauf geriet der Pkw in Brand. <BR \/><BR \/>Die Freiwilligen Feuerwehren von St. Magdalena und St. Peter wurden standen im Einsatz, ebenso deren First-Responder, das Weiße Kreuz Klausen und die Carabinieri. <BR \/><BR \/>Der junge Mann wurde bei dem Unfall erheblich verletzt, er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Brixen gefahren.