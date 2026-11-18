Kurz vor 7.30 Uhr krachte es in der Nähe des Eisplatzes. Ein Auto fuhr im Zuge eines Überholmanövers auf einen anderen Wagen auf. <BR \/><BR \/>Drei Personen – allesamt Einheimische – zogen sich infolge des Aufpralls Verletzungen zu, sie wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr St. Peter\/Villnöß, die Sanitäter des Weißen Kreuzes Klausen und jene des Roten Kreuzes Brixen sowie die Carabinieri.