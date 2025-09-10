<BR \/><BR \/>Der Unfall hat sich gegen 13 Uhr auf dem Gelände der Obstgenossenschaft Fructus in Vilpian ereignet. Ersten Informationen zufolge wurde der marokkanische Arbeiter von mindestens einer Apfelkiste, die aus ungeklärter Ursache umgefallen sein dürften, getroffen. <BR \/><BR \/>Dabei zog sich der 49-Jährige schwere Verletzungen am Rückenbereich zu. Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt – Weißes Kreuz und Rotes Kreuz samt Notarzt rückten an und kümmerten sich um den Verletzten. <BR \/><BR \/>Der Marokkaner wurde anschließend schwer verletzt ins Bozner Krankenhaus gebracht. Die Carabinieri haben die Erhebungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.