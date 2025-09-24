Der Lkw-Fahrer hatte wohl an der Raststätte übernachtet. Er wollte sich am Morgen offenbar eine Zigarette an einem kleinen Gaskocher entzünden, als es zu dem Vorfall kam.<BR \/><BR \/>Gegen 7 Uhr wurde Alarm geschlagen: In der rund 50 Meter vom Parkplatz entfernten Bar hatten die Anwesenden den Knall gehört und sofort die Einsatzkräfte alarmiert.<BR \/><BR \/>Zwei Feuerwehrleute, die zufällig vor Ort waren, leisteten dem Verletzten Erste Hilfe, bis die Retter des Weißen Kreuzes Lana eintrafen. Er hatte Verbrennungen ersten Grades im Gesicht, zweiten Grades an den Händen erlitten. Auch sein Haar war versengt.<BR \/><BR \/>Von der Wucht der Explosion zeugt die Fahrerkabine: die Fenster geborsten, die Türen verbogen. Trotzdem hatte es der Mann geschafft, sich selbst zu befreien und bis zur Bar zu gelangen.<BR \/><BR \/>Das Weiße Kreuz brachte den Verletzten ins Krankenhaus nach Bozen.<BR \/><BR \/>Im Einsatz stand auch die Straßenpolizei. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen.