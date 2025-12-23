<BR \/><BR \/>Zu keinem Zeitpunkt befanden sich Personen in Gefahr – die Simulation wurde jedoch so realistisch wie möglich gestaltet. Das Szenario: Ein Streit zwischen einem Mann und seiner Frau, die in einem Hotel arbeitet, eskalierte. Der Mann nahm seine Partnerin als Geisel und verbarrikadierte sich in einem Raum des Gastbetriebs. <BR \/><h3>\r\nGefährliche Situation entschärft <\/h3>\r\nMehreren Spezialeinheiten der Staatspolizei, darunter die Verhandlungsgruppe samt Psychologen, gelang die Deeskalation der Lage und schließlich die gewaltfreie Entschärfung der gefährlichen Situation. <BR \/><BR \/><BR \/>Wie die Quästur in einer Aussendung mitteilte, war die Simulation nur ein Teil einer staatsweit festgelegten Großübung der Staatspolizei in Zusammenarbeit mit weiteren Rettungskräften an der Feuerwehrschule von Vilpian.