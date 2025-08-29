<BR \/>Um kurz vor 7 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Vilpian heute Morgen alarmiert. Auf der Südspur der Schnellstraße MeBo hatte sich nahe der Ausfahrt Vilpian ein Verkehrsunfall ereignet. <BR \/><BR \/>Als die Einsatzkräfte anrückten, stellten sie fest, dass sich ein Pkw überschlagen hatten. Kein anderes Fahrzeug war in den Unfall verwickelt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206072_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Lenkerin des Unfallwagens konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie zog sich beim Unfall Verletzungen zu, war aber stets ansprechbar. Die Verletzte wurde von Sanitätern des Weißen Kreuzes vor Ort erstversorgt und ins Bozner Spital gebracht. <BR \/><BR \/>Indes kümmerten sich Wehrleute und Straßenmeisterei um die Aufräumarbeiten. Der betroffene Abschnitt der MeBo-Südspur blieb etwa eine halbe Stunde lang komplett gesperrt. <BR \/><BR \/>In der Folge konnte der Abschnitt wieder einspurig geöffnet werden. Die Straßenpolizei hat die Erhebungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>