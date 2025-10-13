<BR \/>Am Mittwoch, <b>15. Oktober<\/b>, wird die Messe „Hotel“ in Bozen von 10.00 bis 17.00 Uhr zum Treffpunkt für Weinliebhaberinnen und -liebhaber, Fachwelt und Medien – bei der Vinea Tirolensis 2025, dem jährlichen Höhepunkt der Freien Weinbauern Südtirol (FWS).<h3>\r\n86 Freie Weinbauern mit 415 Weinen<\/h3>86 Freie Weinbauern aus allen Südtiroler Anbaugebieten nehmen an der Vinea Tirolensis teil und präsentieren dabei 415 verschiedene Weine. Sommeliers, Hoteliers, Gastronomen sowie Weininteressierte – erwartet werden rund 1000 Personen – haben also nicht nur die Möglichkeit, eine breite Palette an Weinen zu verkosten, sondern auch, den Winzerinnen und Winzern zu begegnen und sich mit ihnen auszutauschen.<BR \/><BR \/>Wichtig ist den Freien Weinbauern, den Besucherinnen und Besuchern der Vinea Tirolensis auch die Philosophie der Freien Weinbauern näherzubringen. „Die FWS eint nicht ein einheitlicher Stil, sondern ein gemeinsamer Geist: Freiheit im Weinbau, Gemeinschaft im Tun und Echtheit im Handwerk“, so Präsidentin Magdalena Pratzner. Hinter jedem FWS-Etikett stünden Weine, die nicht Trends folgten, sondern aus Überzeugung entstünden: „Individuell geprägt und doch verbunden durch diese Haltung“, so Pratzner.<BR \/><BR \/>Wichtig sei zudem das Denken und Handeln in Generationen, das die FWS auszeichne – ein Ansatz, der auch bei der Vinea Tirolensis augenscheinlich wird. So sind an nicht weniger als 40 Prozent der Stände mindestens zwei Generationen vor Ort. „Die Arbeit der Freien Weinbauern ist ein Versprechen an die Nächsten: Dabei wird das Erbe nicht konserviert, sondern neu gedacht und achtsam weiterentwickelt“, so Pratzner.