Vinschgau: 2 Kirchendiebe angezeigt

Die Carabinieri hatten am Sonntagnachmittag mittels der Notrufnummer 112 mehrere Anrufe von Bürgern erhalten, die ein verdächtig wirkendes Auto, einen alten Fiat Brava, meldeten.Bald konnte eine Streife der Carabinieri das Fahrzeug ausfindig machen, dessen Lenker beim Anblick der Ordnungshüter schnell versuchte, einer Kontrolle zu entgehen. Der Mitfahrer hingegen warf hastig etwas aus dem Autofenster.Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte das Auto gestoppt werden.Die beiden Insassen, ein 62-jähriger Mann aus Brixen und ein Mann aus Portugal, waren aktenkundig und schon mehrfach wegen Vermögensdelikte in Schwierigkeiten geraten.Sie hatten 245,50 Euro in Münzen bei sich sowie mehrere aus Metall und einem gummihaften Material gefertigte Dietriche, mit denen sie die Münzen aus der Opfergabe stehlen konnten, ohne das Schloss zu beschädigen.

liz