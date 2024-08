Vinschgau: Bei Waldarbeiten erheblich verletzt

8 Bergretter waren in das Waldst√ľck geeilt, um zu helfen. - Foto: ¬© Bergrettung

Die Serie von Unf√§llen im Vinschgau rei√üt nicht ab. Am heutigen Montagnachmittag mussten die Malser Bergretter ausr√ľcken, um einem Verletzten in einem Waldgebiet zwischen der Ortschaft Plawenn und den Fischerh√§usern am Haider See zu helfen ‚Äď sie wurden dabei vom Team des in Laas stationierten Notarzthubschraubers Pelikan 3 und der Bergrettung der Finanzpolizei unterst√ľtzt.Die Alarmierung erfolgte gegen 14.30 Uhr, kurz zuvor war es in dem Waldst√ľck zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein Mann aus der Gemeinde Graun ‚Äď er soll zwischen 50 und 60 Jahre alt sein ‚Äď war mit Arbeiten zur Errichtung einer Seilwinde zur Holzbringung besch√§ftigt, als es zum Unfall kam. Der Unfallhergang ist Gegenstand von Ermittlungen, der Mann wurde bei dem Unfall ‚Äď immer gem√§√ü den ersten Angaben ‚Äď erheblich verletzt.Er war beim Eintreffen der Rettungskr√§fte ansprechbar, wurde aber nach der Erstversorgung f√ľr weitere medizinische Abkl√§rungen in das Bozner Krankenhaus geflogen.