Bereits kurz vor 8 Uhr waren die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr von Laas zu einem Auffahrunfall gerufen worden, in den drei Fahrzeuge verwickelt waren. Dabei wurde nach ersten Angaben niemand verletzt, die Unfallursache wurde von den ebenfalls verständigten Carabinieri ermittelt.<h3>\r\nMehrere Fahrzeuge prallen zusammen<\/h3>Letztere standen auch zwei Stunden danach bei Erhebungen im Einsatz, denn kurz nach 10 Uhr wurde wieder wegen eines Verkehrsunfalles Alarm geschlagen. Diesmal ereignete sich der Unfall bei Galsaun bzw. auf Höhe der Tischlerei Kaserer und auch darin waren drei Fahrzeuge verwickelt, darunter ein Traktor. Ein Pkw war laut ersten Angaben auf die Gegenfahrspur geraten, worauf es zum Zusammenprall mit den beiden weiteren Fahrzeugen gekommen war.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247901_image" \/><\/div>\r\nDie Freiwillige Feuerwehr von Galsaun war nach der Alarmierung ausgerückt, sie half bei der Bergung der Fahrzeuge und säuberte die Fahrbahn. Bei diesem Unfall wurde eine Person unbestimmten Grades verletzt, sie wurde zur medizinischen Abklärung in das Krankenhaus von Schlanders gebracht. Die Erstversorgung hatten Sanitäter des Weißen Kreuzes Schlanders übernommen.