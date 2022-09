Vinschgau: Fahrrad und Motorrad prallen zusammen – 2 Verletzte

An der Stilfser Brücke kam es gegen 10 Uhr zum Unglück, wobei ein Fahrrad und ein Motorrad zusammenprallten und der Radfahrer in der Folge schwer verletzt wurde. Der Lenker des Motorrads zog sich mittelschwere Verletzungen zu.Der schwer verletzte Radfahrer, ein aus der Schweiz stammender 54-jähriger Mann, wurde vom Notarzthubschrauber Pelikan 1 in das Krankenhaus von Bozen geflogen. Der Motorradfahrer wurde vom Notarzt in das Krankenhaus von Schlanders gebracht.Im Einsatz standen außerdem das Weiße Kreuz und die Carabinieri.