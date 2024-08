Vinschgau: Feuer in Tischlereibetrieb

Die Freiwilligen Feuerwehren von Goldrain, Latsch und G√∂flan sowie Wei√ües Kreuz, Ortspolizei und Carabinieri standen am Freitagvormittag in der Goldrainer Handwerkerzone im Einsatz . Dort war es in einer Tischlerei zu einem Brand gekommen. Gl√ľcklicherweise konnten die Feuerwehrleute ihn l√∂schen, bevor er zu schlimmeren Sch√§den kommen konnte.