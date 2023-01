Vinschgau: Föhn lässt Temperatur in einer Stunde um 17 Grad steigen

Vor allem im Vinschgau sorgte der Föhn für frühlingshafte Temperaturen. An der Wetterstation Eyrs/Laas stieg die Temperatur innerhalb einer Stunde von 1 Grad (11 Uhr) auf 18 Grad (12 Uhr). Auch im restlichen Land ist überdurchschnittlich mild, berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin.„Der Winter ist bisher auf jeden Fall viel zu mild und schneearm, derzeit liegt nur halb so viel Schnee auf den Bergen wie im Durchschnitt", sagt Peterlin. “Noch ist aber zu früh von einem Rekordwinter zu sprechen, das kann sich alles noch ändern. Auch in den vergangenen Jahren gab es immer wieder mal längere trockene und warme Phasen im Winter. Außerdem ist es bei uns in Südtirol nicht ganz so ,schlimm‘ wie an der Alpennordseite, wo es noch wärmer ist und wo auch noch weniger Schnee liegt", so Peterlin.Der bisher mildeste Tag in diesem Winter war heute, mit Föhn stiegen die Temperaturen im Vinschgau auf +18 in Eyrs und +15 Grad in Schlanders.„In den nächsten Tagen bleibt es weiterhin zu mild, in der nächsten Woche kühlt es dann etwas ab. Am Sonntagabend kommt auch etwas Schnee in höheren Lagen ", sagt der Meteorologe.Mehr zum Wetter lesen Sie auf der STOL-Wetterseite.