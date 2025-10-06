Taufers im Münstertal stand gestern wie unter Schock. In der Nacht auf Sonntag hatte sich mitten in Glurns auf dem Platz vor dem Rathaus ein Unglück ereignet, das mit dem Tod eines jungen Mannes aus Rifair in der Gemeinde Taufers ein trauriges Ende fand <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/glurns-19-jaehriger-stuerzt-mit-statue-auf-den-boden-tot" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet).<\/a><BR \/><BR \/>Der 19-jährige Leon Moser hatte sich gegen drei Uhr in der Früh mit einer Gruppe von Bekannten in Glurns aufgehalten. Der junge Mann soll dann auf den Brunnen und auf die darauf befindliche gusseiserne Rebekka-Statue geklettert sein, die sich auf dem Rathausplatz befinden und war samt der Figur zu Boden gestürzt.<BR \/><BR \/>Warum der junge Mann dies getan hat und über den genauen Ablauf des Unglücks ermitteln die Bozner Staatsanwaltschaft und die örtlich zuständigen Carabinieri. Es wird auch untersucht, ob Leon Moser sich die tödlichen Verletzungen beim Sturz zugezogen hat oder ob er von der fallenden, rund eineinhalb Meter hohen Statue getroffen wurde.<BR \/><BR \/>Die Sanitäter des Weißen Kreuzes von Mals und ein Notarztteam des Krankenhauses von Schlanders waren nach dem Vorfall verständigt worden und versuchten, das Leben des jungen Rifairers zu retten. Alle Bemühungen der Einsatzkräfte blieben jedoch erfolglos, Leon Moser verstarb noch an der Unfallstelle.<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr von Glurns war ebenfalls an den Ort des Unglücks gerufen worden. Die Wehrleute leuchteten den Platz aus, um die Untersuchung des Vorgefallenen zu ermöglichen. Später halfen die Wehrleute und Arbeiter des ebenfalls herbeigerufenen Gemeindebauhofes die Statue zu entfernen. Im Einsatz stand auch ein Team der Vinschger Notfallseelsorge.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1221336_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nEr wollte Hubschrauberpilot werden<\/h3>Das Unglück hat für große Bestürzung gesorgt. Der Glurnser Bürgermeister Erich Wallnöfer sprach von einer Tragödie und drückte den Angehörigen sein tief empfundenes Beileid aus. Die Tauferer Bürgermeisterin Roselinde Gunsch kannte Leon Moser und seine Familie sehr gut und zeigte sich ebenfalls tief bestürzt. Das Beileid gelte der Familie des 19-Jährigen; die gesamte Gemeinde trauere mit seiner Familie und allen Verwandten.<BR \/><BR \/>Leon Moser wollte Bergretter werden und hatte die Anwärterprüfung bereits erfolgreich absolviert, wie Thomas Hafner, der Leiter der Tauferer CNSAS-Bergrettung, gestern erklärte. Ihm hätten nur noch wenige Kurse gefehlt, dann wäre er vollwertiges Mitglied geworden. Man habe sich gut gekannt und viele gemeinsame Unternehmungen innerhalb der Rettungsgruppe gemacht.<BR \/><BR \/>Leon sei ein motivierter und ambitionierter junger Mann gewesen, sein Traum war es, Hubschrauberpilot zu werden. Den entsprechenden Pilotenschein habe er erst kürzlich abgelegt, er habe nun eine weitere Ausbildung für Gebirgsflüge machen wollen. „Das war sein Traum“, sagte Thomas Hafner.