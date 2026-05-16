Der Unfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr auf der Vinschgauer Staatsstraße zwischen Kastelbell und Latsch. Die beiden Fahrzeuge waren aus bisher unbekannter Ursache seitlich kollidiert, zwei Insassen des Pkw wurden dabei leicht verletzt.<BR \/><BR \/>Die sieben Personen an Bord des Kleinbusses blieben hingegen unversehrt. Für die Dauer des Einsatzes musste die Vinschgauer Staatsstraße im betroffenen Abschnitt komplett gesperrt werden, nach rund eineinhalb Stunden konnte sie wieder freigegeben werden.<BR \/><BR \/>Da es nicht möglich war, für die Dauer der Sperre eine Umleitung einzurichten, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Straße. Wie die Verkehrsseite „ <a href="https:\/\/verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfo<\/a>“ berichtet, kam es vor allem in Richtung Reschen zu langen Staus, bereits ab Tschars.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Latsch, Kastelbell, Goldrain, Morter sowie das Weiße Kreuz, die Ortspolizei, Carabinieri und der Abschleppdienst.