<BR \/>Eine Gruppe von Bergsteigern aus Tschechien war am Freitag zur Julius-Payer-Hütte am Ortler auf rund 3.000 Höhenmeter gestiegen. Einer von ihnen, ein 54-Jähriger, konnte mit der restlichen Gruppe nicht mithalten und war zurück geblieben. <h3>\r\nVersuch, Handy zu orten, scheitert <\/h3>Nachdem seine Begleiter länger auf der Payer-Hütte auf ihn warteten, schlugen sie Alarm. Die Bergrettung Sulden sowie die Bergretter der Finanzpolizei starteten sofort eine Suchaktion, die bei Einbruch der Dunkelheit eingestellt werden musste. <BR \/><BR \/>Zumal der Vermisste ein Mobiltelefon bei sich trug, wurde am heutigen Samstag auch der Hubschrauber der Flugsektion der Finanzpolizei angefordert – dieser verfügt über einen sogenannten IMSI-Catcher, ein Gerät, mit dem man Handysignale orten kann. <BR \/><BR \/>Die Suchaktion dauerte den ganzen Vormittag an – die Handyortung gelang nicht, doch die Beamten der Finanzpolizei an Bord des Hubschraubers sichteten den Vermissten aus der Luft. <h3>\r\nRund 80 Meter in die Tiefe gestürzt<\/h3>Der Tscheche lag rund 80 Meter unterhalb des Steigs – geborgen wurde er vom Notarzthubschrauber Pelikan 3. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen. Der Leichnam wurde gegen 13 Uhr ins Tal geflogen.