Die Pflanzen befanden sich in unterschiedlichen Wachstumsstadien und hatten teilweise bereits eine beachtliche Größe erreicht, wie die Ortspolizei mitteilt.<BR \/><BR \/>Durch das Eingreifen der Vinschger Beamten konnte die weitere Aufzucht der Pflanzen unterbunden werden. „Die Entdeckung unterstreicht die wichtige Rolle der Ortspolizei bei der Überwachung und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Vinschgau“, heißt es dazu in einer Aussendung.<BR \/><BR \/>Die genauen Hintergründe des Vorfalls sowie die Herkunft und mögliche Bestimmung der Pflanzen sind derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen seitens der Ortspolizei.