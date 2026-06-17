Im Hintergrund laufen die Arbeiten rund um die Entwicklung der Tarscher Alm auf Hochtouren. In wenigen Wochen wird eine Gesellschaft gegründet, diese wird sich um die Projektierung und Finanzierung der Ski- und Liftpläne kümmern.<BR \/><BR \/>Bei einer Bürgerversammlung in Tarsch wurde über das Projekt zur Entwicklung des Skigebietes gesprochen. Die Arbeiten diesbezüglich gehen weiter, in wenigen Wochen soll bereits die entsprechende Gesellschaft gegründet werden.<h3>\r\nIm Februar wurden die Pläne bekannt<\/h3>Bereits im Februar des Jahres wurde über die Pläne berichtet, die Liftanlagen der Tarscher Alm auszubauen bzw. zu erneuern. Damals sprachen die Vertreter der (heutigen) Eigentümer bzw. des Tourismusvereins Latsch-Martell, Roman Schwienbacher und David Stocker, davon, dass das Vorhaben eine große Chance für den Untervinschgau sei.<BR \/><BR \/>In der Zwischenzeit wurden weitere Schritte gesetzt, ein sehr wichtiger war die Bürgerversammlung am Montagabend in Tarsch. Daran nahmen nur Tarscher und Tarscherinnen teil, man wollte unter sich bleiben. Die Bürger sollten die Möglichkeit haben, offen heraus Vorschläge zu machen oder auch Kritik anzubringen. Die Fraktionsverwaltung brachte dabei ihre Forderungen vor, dann folgte die Stellungnahme des Tourismusvereins. Schließlich stellten Harald Amrain und Franz Holzknecht die Ski- und Liftpläne vor. <h3>Großes Interesse der Bevölkerung<\/h3>Die Versammlung sei gut verlaufen, sagte gestern Tourismusvereinspräsident Roman Schwienbacher. Es sei sachlich diskutiert worden, jede und jeder habe sich zu Wort melden können. Er zeigte sich sehr zufrieden, es hätten sich auch eine Handvoll Gegner bzw. Skeptiker zu Wort gemeldet. Viele Personen hätten an der Sitzung teilgenommen, er selbst habe bisher noch nie so viele Tarscher und Tarscherinnen bei Versammlungen gesehen, auch viele junge Menschen seien darunter gewesen.<BR \/>Wesentlich sei die Forderung der Fraktion und Bevölkerung, dass mit dem Projekt kein Durchzugsverkehr durch Tarsch einhergehen darf. Das wäre mit einer Zubringerbahn ab circa der heutigen Seilbahntalstation in Latsch gewährleistet, welche Gäste und Einheimische in Richtung Alm bringen würde. Die Talstation in Tarsch würde leicht nach unten verlegt werden, es gibt darüber hinaus Seilbahnpläne aus dem Jahr 2009, welche man nochmals durchschauen möchte. Aber auch Gespräche mit Grundeigentümern seien natürlich noch zu führen, eventuell auch mit öffentlichen Körperschaften, sollten diese Grund für z. B. Masten zur Verfügung stellen können. Alles ist somit noch in Planung, die Machbarkeitsstudie wird weiterhin durchgeführt.<h3>Mehrheit soll in heimischer Hand bleiben<\/h3>Wer steht hinter dem Ganzen? Der tschechische Multi-Unternehmer Dalimil Mika ist Hauptinvestor, die Mehrheit der neuen Gesellschaft soll aber in Südtiroler Hand bleiben. Die entsprechende Gesellschaft – welche die Pläne vorantreibt, die Anlagen kaufen soll und den Ausbau finanziert – soll „Vinschgau Ulten Ski“ heißen und in wenigen Wochen gegründet werden.<BR \/>Die Investoren wären also startklar und würden mit ersten konkreten Baumaßnahmen schon im Herbst 2027 beginnen – dann nämlich würde der bestehende Zubringerlift ausgetauscht werden und könnte im Sommer 2028 in Betrieb gehen. Bevor das so kommt, müssen natürlich zuvor alle Rahmenbedingungen eingehalten werden, muss die Grundverfügbarkeit passen etc. Ebenfalls klar ist – und das sagt schon der Name der neuen Gesellschaft – dass das Ziel einer skitechnischen Verbindung mit dem Ultental beibehalten wird. Damit all das, rein bürokratisch gesehen, geschehen kann, muss auch der Skipistenplan des Landes angepasst werden.