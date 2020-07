Vinschgau: Verletzter Radfahrer bewusstlos aufgefunden

Als Passanten am Sonntagmorgen am Steg vorbeikamen, welcher am Ende des Haidersees im Vinschgau über die Sumpflandschaft führt, machten sie einen tragischen Fund: Ein Radfahrer aus Deutschland war gestürzt und bewusstlos neben dem Steg liegen geblieben.