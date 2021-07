Vinschgauer Oberland: Mehr als 130 Leute geimpft

Am Freitag wartet das Busteam von 8.30 bis 12 Uhr in St. Valentin a.d.H. auf Impfwillige, am Nachmittag gibt es von 14 bis 17.30 Uhr in Burgeis die Möglichkeit, sich impfen zu lassen.Am Samstag geht es von 8.30 bis 12 Uhr in Taufers i. M. und am Nachmittag von 14 bis 17.30 Uhr dann in Glurns weiter.Patrick Franzoni, Projektleiter „Impfbus“: „Ich bin stolz, bei diesem Projekt dabei sein zu dürfen. Diese Busse sind vollwertige Impfzentren. Und das beste: Nach drei Wochen kommt der Impfbus erneut für die Zweitimpfung vorbei. Bequemer kommt man nicht zur Coronaschutzimpfung.“

