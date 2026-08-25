<BR \/>Um gleichzeitig eine einfache und direkte Verbindung durch das gesamte Tal zu gewährleisten, bleibt der Ersatzbus B250 zwischen Mals und Meran bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2026 bestehen. In dieser Übergangsphase setzt sich das Angebot somit aus Elektrozügen zwischen Mals und Latsch, Dieselzügen zwischen Latsch und Meran sowie dem B250 als direkter Verbindung zwischen Mals und Meran zusammen.<BR \/><BR \/>„Mit der Vinschger Bahn setzen wir ein Pilotprojekt auf staatlicher Ebene um: Wir kombinieren die Elektrifizierung einer Regionalbahnstrecke mit dem europäischen Zugkontrollsystem ETCS Level 2, führen eine neue Zuggeneration ein und bauen das Angebot Schritt für Schritt aus, während die Mobilität im Tal weiterhin gewährleistet bleibt“, betont Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. „Wir befinden uns in der Schlussphase eines komplexen Transformationsprozesses, der dem Vinschgau einen moderneren, dichteren und zuverlässigeren Bahnverkehr bringen wird.“<BR \/><BR \/>Der nächste wichtige Schritt folgt mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2026. Ab diesem Zeitpunkt werden die Elektrozüge direkt bis Meran geführt. Gemeinsam mit den Dieselzügen wird damit auf der Strecke Mals–Meran wieder ein Halbstundentakt angeboten. Ab Frühjahr 2027 beginnt die nächste Phase mit den ersten Direktverbindungen zwischen Mals und Bozen. Gleichzeitig wird der Bahnverkehr schrittweise weiter auf elektrischen Betrieb umgestellt.<BR \/><BR \/>„Unser Ziel ist klar: den Vinschgau immer besser mit Meran und Bozen zu verbinden und ein attraktives Bahnangebot im Halbstundentakt zu schaffen“, so Alfreider. „Mit diesem Projekt investieren wir langfristig in mehr Kapazität, Komfort und Zuverlässigkeit für Schülerinnen und Schüler, Pendlerinnen und Pendler sowie für alle Menschen, die täglich den öffentlichen Verkehr nutzen.“