Vinschger Bahn: Unglück jährt sich zum 11. Mal - Opfer unvergessen

Es war der 12. April 2010 um 9 Uhr - ein Montag Morgen -, als ein Zug der Vinschger Bahn im Bereich der Latschander zwischen Kastelbell und Latsch während der Fahrt von einer Schlammmure erfasst wurde. 9 Menschen starben, 28 weitere wurden verletzt. Ihr Schicksal und jenes der hinterbliebenen Familien bleibt untrennbar mit diesem Tag und diesem Ort verbunden.Heute, 11 Jahre später, sind die Opfer nach wie vor unvergessen. Um ihrer zu gedenken, wird am Jahrestag des Unglücks jener Zug, der um 9 Uhr die Unglücksstelle an der Latschander passiert, seine Fahrt verlangsamen. Es werden 2 akustische Signale zu hören sein.Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider ruft dazu auf, am Jahrestag des Unglücks kurz innezuhalten, um das Andenken der Opfer des Vinschger Bahnunglückes zu ehren.

lpa/stol