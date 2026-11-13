Im vergangenen Juli war der Zug großes Thema beim Bezirkstag der Südtiroler Volkspartei. Damals hatte sich Landeshauptmann Arno Kompatscher einmal mehr als Unterstützer der Eisenbahn gezeigt und auch gesagt, dass er Dampf machen wolle, was die Weiterführung der Zuglinie ab Mals betrifft. Wohin die Linie künftig einmal führen wird, stand damals noch nicht fest, denn es galt noch, letzte technische Abklärungen vorzunehmen.<BR \/><BR \/>Damals ging man noch von wenigen Monaten aus, bis die Entscheidung steht, diese verzögert sich nun ab doch etwas, wie es aus dem Büro des Landeshauptmannes heißt. Die Schweizer Seite habe ursprünglich noch für den Herbst einen politisch-technischen Arbeitstisch anberaumen wollen, dieser wichtige Schritt werde nun aber auf voraussichtlich Ende Jänner des kommenden Jahres verschoben. Somit werden sich alle Zugfreunde gedulden müssen, was künftige Bahnlinien in das Ausland betrifft – vom effektiven Bau dann ohnehin nicht zu reden.<BR \/><BR \/>Warten werden die Vinschger aber auch müssen, was ein zweites Gleis im Tal betrifft. Dieses wäre nötig, um schnelle Verbindungen vom ländlichen Gebiet in Richtung der Städte umzusetzen. Bei den jüngsten Schlanderser Gesprächen hatte Joachim Dejaco, der Direktor der Südtiroler Transportstrukturen AG (STA), auch über ein solches Vorhaben gesprochen. Auf Nachfrage sagte er den „Dolomiten“, dass aber auch in diesem Fall noch viel an Geduld gefragt ist, bis Vinschger Studenten oder Angestellte in kürzerer Zeit nach Meran oder weiter bis Bozen pendeln können.<h3>Drei zweigleisige Abschnitte von je fünf Kilometern<\/h3>Man rede von drei zweigleisigen Abschnitten mit einer Länge von jeweils rund fünf Kilometern – ein zweites Gleis im gesamten Vinschgau wäre also nicht nötig. Man befinde sich noch im Stadium von Studien, betont der STA-Direktor jedoch – weder Streckenabschnitte noch ein genauer Zeitplan stünden derzeit fest. Da im Land aber insgesamt viel geplant und gebaut werde, was den öffentlichen Verkehr betreffe, müsse man mit längeren Zeiten für die Umsetzung rechnen. Dejaco gibt sich vorsichtig, was Prognosen diesbezüglich betrifft, aber er geht vorläufig von zehn bis 15 Jahren aus. <h3>Thema Zug auch im Landtag<\/h3>Zu guter Letzt war die Vinschger Bahn auch im Südtiroler Landtag Thema. Dort hatte sich Madeleine Rohrer (Grüne Fraktion) in einer Anfrage nach der „unendlichen Geschichte der Elektrifizierung der Vinschger Bahn“ erkundigt, wie in einer Aussendung erklärt wird. Landesrat Daniel Alfreider habe mitgeteilt, dass die neuen Elektrozüge nicht bis nach Meran fahren dürften, weil die Genehmigungen von RFI, ERA und ANSFISA noch immer fehlten. Die Elektrozüge würden daher nur im Stundentakt und nur zwischen Mals und Latsch fahren. Die Elektrifizierung der Vinschger Bahn ziehe sich damit weiter in die Länge. Vor zehn Jahren seien noch ganz andere Termine genannt worden, bemerkt Rohrer. In derselben Presseaussendung des Landesrates vom Oktober 2026 heiße es außerdem, dass die genannten Genehmigungen Anfang 2027 erwartet würden – Ende August habe das ebenfalls noch anders geklungen. Bis die neuen Züge von Mals über Meran nach Bozen fahren würden, dürfte es also noch dauern, bedauert Rohrer. Die Dieselzüge sollten zudem bis 2030 im Einsatz bleiben, weshalb sie auch diesbezüglich nachfragte.<BR \/><BR \/>Alfreider erklärte laut der Aussendung, dass der Antrag zur Genehmigung im Mai 2026 bei den zuständigen Stellen eingereicht wurde. Die Zulassungsagenturen seien stark belastet, weil man überall in Europa versuche, die neuen Züge zuzulassen. Der Umbau der FLIRT-Züge erfordere eine Umrüstung des Netzes. Man wolle das jetzt machen, um nicht zuerst das alte System zu implementieren und dann nach einigen Jahren das neue ECTS-Netz. Der Halbstundentakt sei für das erste Quartal 2027 vorgesehen.