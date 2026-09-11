Für die diesjährige Ausgabe wurden mehr als 7.400 Arbeiten aus 64 Ländern eingereicht. <BR \/><BR \/>Das prämierte Foto zeigt zwei junge Uhus an einem Brutplatz im Vinschgau. Während einer der Vögel mit geöffnetem Schnabel ruft, verharrt das Geschwistertier nahezu regungslos. Durch die außergewöhnliche Nähe der beiden Tiere scheinen ihre Köpfe zu einer einzigen Gestalt zu verschmelzen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1358256_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Eine internationale Fachjury unter dem Vorsitz der Wildlife-Fotografin Suzi Eszterhas wählte die Sieger der sieben Kategorien. Für Egger ist es bereits die zweite Auszeichnung bei BigPicture. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/naturfotograf-philipp-egger-als-ob-der-teufel-selbst-die-suppe-umruehrt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">2025 hatte er mit „Dance of the Elements“, einer Aufnahme vom Ätna, den Publikumspreis („People's Choice Award“) gewonnen.<\/a> Nun folgte der Kategoriesieg der Fachjury. <BR \/><BR \/>Der Erfolg in San Francisco reiht sich in eine Serie internationaler Auszeichnungen ein. Eggers Arbeiten werden inzwischen auch international ausgestellt. Präsentiert wurden sie unter anderem im Natural History Museum in London, im American Museum of Natural History in New York, im Hong Kong Science Museum und bei der California Academy of Sciences in San Francisco. <BR \/><BR \/>Der Ausgangspunkt seiner fotografischen Arbeit bleibt der Vinschgau. Egger stammt aus Prad am Stilfserjoch und beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit der Beobachtung von Wildtieren und alpinen Landschaften. Seine Bilder bewegen sich dabei zwischen Naturdokumentation und künstlerischer Abstraktion.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wenn-der-atem-gestalt-annimmt-internationale-preise-fuer-philipp-egger" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zu Philipp Egger lesen Sie hier.<\/a><\/b>