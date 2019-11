Vinschger Staatsstraße bleibt am Montag gesperrt

Die Zivilschutzleitstelle der Gemeinde Latsch hat gemeinsam mit Landesgeologe Volkmar Mair die Sperre zwischen dem Latscher Kreisverkehr und der Kreuzung mit der westlichen Ortseinfahrt nach Latsch beschlossen. Seit Samstag wird der gesamte Verkehr durch das Dorf umgeleitet. Diese Umleitung bleibt auch am Montag aufrecht. Am Montag ist daher mit großen Verkehrsbehinderungen in und um Latsch zu rechnen, warnt Bürgermeister Helmut Fischer.





Aufgrund der Gefahrensituation wurden zudem vorsichtshalber 17 Personen evakuiert und in einer eingerichteten Notunterkunft untergebracht.

stol