Vinschger Staatsstraße: Teilsperrung bleibt

Bereits am Samstag war es auf der Vinschger Staatsstraße bei der Umfahrung von Latsch am Sonnenberg zu einem Murenabgang gekommen. Die Staatsstraße musste daraufhin gesperrt werden, der Verkehr wurde durch Latsch umgeleitet.





Am Sonntag kam es auf der Vinschger Straße zwischen Kastelbell und Latsch bei der Latschander zu weiteren Steinschlägen. Auch dieser Straßenabschnitt musste kurzzeitig gesperrt werden und ist seit Sonntagabend wieder einspurig befahrbar.Wie die Einsatzkräfte am Montag berichten bleibt die Teilsperrung aufrecht. Bei der Latschander wird der Verkehr mittels Ampel einspurig geregelt. Die Umfahrungsstraße bei Latsch bleibt komplett gesperrt, der Verkehr fließt durch das Dorfzentrum. Dabei kann es bei Engstellen immer wieder zu Verzögerungen kommen.Der Verkehr im Dorf wird in den Stoßzeiten von Carabinieri und Ortspolizei geregelt. Die Einsatzkräfte weisen daraufhin, dass im Dorf Tempolimit 30 gilt.In den von den Murenabgängen und Steinschlägen betroffenen Gebieten nahe der Staatsstraße konnten wetterbedingt noch keine Erkundungsflüge durchgeführt werden.

