Vinschger stirbt nach Lawinenabgang am Ofenpass

Am Montagnachmittag verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer, dass ein 46-jähriger Vinschger nach einem Lawinenabgang gestorben ist. Er ist am Samstag in der Val Müstair im Kanton Graubünden unter eine Lawine geraten und am Sonntag seinen Verletzungen im Kantonsspital erlegen.