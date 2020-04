Vinschger stürzt 4 Meter von Dach

Der Einheimische stürzte am Samstag gegen 13.30 Uhr von einem Dach in St. Valentin auf der Haide rund 4 Meter in die Tiefe. Wie durch ein Wunder waren seine Verletzungen aber nicht lebensbedrohlich.Der Verletzte hatte Abschürfungen am ganzen Körper sowie eine erhebliche Prellung der Wirbelsäule erlitten. Das Weiße Kreuz brachte ihn ins Schlanderser Krankenhaus.Im Einsatz stand auch der Rettungshubschrauber Pelikan 3.

stol/d