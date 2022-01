Vintl: Pkw prallt gegen Betonabsperrung – Fahrer verletzt

Gegen 17.40 wurde die Freiwillige Feuerwehr Obervintl zu einem Verkehrsunfall an der Ausfahrt der Umfahrungsstraße in Richtung St. Sigmund gerufen.Ein Autofahrer war mit seinem Pkw gegen einen Betonpfeiler geprallt, der die Fahrbahn von einer Baustelle am Straßenrand abschirmte. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, hatte sich der Fahrer bereits selbst ohne schwere Verletzungen aus seinem Fahrzeug befreit.Nach der Erstversorgung durch den Notarzt brachte ihn das Weiße Kreuz in das Krankenhaus von Bruneck. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Obervintl kümmerten sich um die Aufräumarbeiten. Im Einsatz standen außerdem die Carabinieri.

stol