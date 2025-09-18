<BR \/>Der Schweizer ist in Südtirol wohnhaft – vor wenigen Tagen begab er sich in die Carabinieri-Station von Vintl, um zu melden, dass er im Besitz einer Pistole vom Typ Glock war. <BR \/><BR \/>Die Beamten stellten dabei fest, dass der Mann über keinen in Italien gültigen Schein verfügte, um die Waffe zu besitzen, geschweige denn zum Mitführen derselben. <BR \/><h3>\r\nBei Wohnungsdurchsuchung Munition gefunden <\/h3>Die Carabinieri haben die Pistole beschlagnahmt und in der Folge die Wohnung des Schweizers durchsucht. Dort fanden sie auch 14 Stück Munition, die ebenfalls sichergestellt wurde. <BR \/><BR \/>Der Privatdetektiv wurde wegen illegalem Waffenbesitz und illegalem Mitführen einer Waffe bei der Bozner Staatsanwaltschaft angezeigt.