<BR \/>Der Senior war kurz vor 16 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen der nach Terenten führenden Wiedenhofeggstraße und dem Lodenwirt talwärts unterwegs, als er stürzte. Eine Passantin fand den Senior bewusstlos auf und setzte umgehend den Notruf ab. <BR \/><BR \/>Die Notrufzentrale alarmierte das Weiße Kreuz Mühlbach sowie den Notarzt aus Brixen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der 83-Jährige wieder ansprechbar. Der Mann erlitt bei dem Sturz erhebliche Verletzungen, darunter auch am Kopf, und wurde zur weiteren Abklärung und Behandlung ins Krankenhaus nach Brixen gebracht.