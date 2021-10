Vintl: Unfall fordert Todesopfer und Verletzte

Ersten Informationen zufolge krachten kurz nach 13 Uhr in Vintl ein Kleinwagen vom Typ Opel Adam und ein BMW X4 frontal zusammen. Der Lenker des Opels, ein 74-Jähriger aus St. Georgen, starb noch an der Unfallstelle.Im BMW befand sich ein Paar aus Salzburg. Die Beifahrerin blieb schwer verletzt im Auto eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren von Ober- und Niedervintl aus dem Wagen befreit werden. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 ins Bozner Krankenhaus geflogen.Ihr Mann kam mit leichten Verletzungen davon. Er wurde vom Weißen Kreuz Bruneck ins Brunecker Krankenhaus gebracht.Die Wehrleute kümmerten sich anschließend um die Sicherungs- und Aufräumungsarbeiten an der Unfallstelle. Im Einsatz dabei stand auch die Freiwillige Weitental.Die Verkehrspolizei hat die Unfallerhebungen aufgenommen.Im Zuge des Unfalls bildeten sich Staus. Dabei kam es zu einem Auffahrunfall. Eine 53-Jährige aus dem Gadertal und eine 55-Jährige aus Mühlen in Taufers verletzten sich leicht.Die beiden Frauen wurden vom Weißen Kreuz Brixen erstversorgt und ins Brunecker Krankenhaus gebracht. Vor Ort waren auch die Freiwillige Feuerwehr von Niedervintl und die Carabinieri.

stol