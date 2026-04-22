Gegen 5 Uhr soll ein Fahrzeug laut ersten Informationen auf der Pustertaler Staatsstraße bei Vintl einen Wolf erfasst haben. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht. <BR \/><BR \/>Der Kadaver wurde nach Bozen gebracht, wo nun Analysen zur Identifizierung durchgeführt werden.<h3>\r\nMehrere Wolfssichtungen im Pustertal<\/h3>Der Unfall in Vintl reiht sich in eine Kette von Ereignissen ein, die zeigen, wie sehr die Tiere ihre Scheu vor bewohnten Gebieten verlieren. Erst in der vergangenen Nacht sorgten Aufnahmen aus Villnöß für Aufsehen: Dort spazierte ein Wolf seelenruhig durch das Ortszentrum von St. Magdalena.<BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="LTiKcoLO"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Solche Vorfälle häufen sich im gesamten Pustertal und seinen Seitentälern:<BR \/><BR \/>In der vergangenen Woche wurde in unmittelbarer Nähe der Pizzeria Kreuzwirt im Ahrntal ein Wolf gefilmt, der sich auffallend nahe an die Häuser heranwagte.<BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="jDENrjFo"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Zwischen Nieder- und Mitterolang wurden vor rund zehn Tagen zwei Wölfe am helllichten Tag beobachtet. Die Tiere zeigten sich von vorbeifahrenden Autos völlig unbeeindruckt und hielten sich direkt bei einem Wohnhaus auf.<BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="CW6K4aMf"><\/video-jw>\n\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wolf-auf-mebo-angefahren-und-getoetet-mehrere-wolfsnachweise-im-jaenner" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Anfang des Jahres war auf der MeBo ein Wolf ebenfalls von einem Pkw erfasst und tödlich verletzt worden.<\/a>