In dieser schlimmen Situation wenden sich diese Menschen u.a. an die Vinzenzgemeinschaft und sind froh, wenn sie sich duschen können oder Kleider erhalten. <BR \/><BR \/>Viele fragen nach einer Decke oder nach einem Schlafsack, um sich nachts vor der Kälte zu schützen. Leider verfügt weder die Kleiderkammer in Bozen noch Vinzishower in Bozen über Schlafsäcke und Decken.<BR \/><BR \/>Daher bittet die Vinzenzgemeinschaft darum, Schlafsäcke und Decken zu spenden.<BR \/><BR \/>Abgegeben werden können diese in der Kleiderkammer der Vinzenzgemeinschaft in Bozen in der Andreas Hoferstr. 4\/F und zwar Montag, Mittwoch und Freitag von 14.30 bis 17.00 Uhr oder<BR \/>im Vinzishower in der Kapuzinergasse 6 (Montag, Mittwoch und Freitag von 11.00 bis 17.00 Uhr).