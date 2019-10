Vinzenzgemeinschaft sammelt für Bedürftige

An den Festen Allerheiligen und Allerseelen werden sie wieder an den Eingängen vieler Friedhöfe stehen und um eine Spende für Menschen in Not bitten: Die Brüder und Schwestern der Vinzenzgemeinschaften führen an den Tagen des Heiligen- und Totengedenkens wieder ihre traditionelle Spendensammlung durch.